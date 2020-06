Nome nuovo per la mediana: occhi su Aleñá del Betis Siviglia

L’Inter vira obiettivo per il centrocampo: secondo ‘Sport’, Marotta starebbe valutando il profilo di Aleñá, attualmente in prestito al Betis Siviglia ma di proprietà del Barcellona. Su di lui ci sarebbero anche alcuni club della Premier, pronti a prenderlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il Barcellona ha intenzione di venderlo ma solo per offerte indecenti, aprendo comunque al prestito se non dovessero arrivare offerte superiori ai 40 milioni. L’Inter vigila attentamente la situazione.

