Calciomercato, assalto a Nainggolan | Doppia offerta all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Radja Nainggolan. Il belga è destinato a lasciare il Cagliari dove è tornato l’estate scorsa con la formula del prestito

Direttamente o tramite veline ai giornali l’Inter ha aperto al ritorno con permanenza di Radja Nainggolan, rilanciatosi per metà al Cagliari dove ha fatto ritorno l’estate scorsa con la formula del prestito e nel quale non è destinato a rimanere a meno di colpi di scena. Sotto sotto, però, il club targato Suning spera di disfarsene una volta per tutte visto che non crede possa dare più un contributo alla causa, specie con un ruolo da comprimario che lo stesso centrocampista belga faticherebbe a sopportare. Piazzarlo a titolo definitivo non sarà semplice per via dell’oneroso ingaggio da circa 4,5 milioni di euro, anche se le pretendenti al suo cartellino non mancano: a queste, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato si è aggiunta di recente pure il Torino di Urbano Cairo.

Calciomercato Inter, Nainggolan da piazzare: possibile scambio col Torino

Per ‘Tuttosport’ il Ds granata Vagnati punta a prendere Nainggolan con la formula del prestito più diritto di riscatto, in alternativa attraverso uno scambio. I giocatori che il Torino metterebbe sul piatto sono Armando Izzo e Nkoulou, i quali hanno una valutazione simile, tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tutta da verificare, però, la disponibilità del club piemontese a uno scambio alla pari, vista la differenza di età tra per esempio Izzo – tra i due senz’altro il preferito di Conte – e il ‘Ninja’. Per il quale è forte sempre la Fiorentina di Commisso, secondo ‘La Nazione’ disposto invece ad acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto, formula certamente più gradita a Marotta. Per Nainggolan, infine, resta comunque viva l’ipotesi di un ritorno alla Roma.

