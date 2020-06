Conte: “Dominato, meritavamo la finale”. Poi ‘difende’ Eriksen

L’Inter conquista solo un pareggio al San Paolo contro il Napoli e fallisce la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Ecco le parole di Conte dopo la partita

“Meritavamo la finale”. Lo ha detto un amareggiato Conte ai microfoni di ‘Rai Sport’ dopo il pareggio col Napoli al ‘San Paolo’ che butta fuori l’Inter dalla Coppa Italia a un passo dall’ultimo atto. “Questa sera ho pochissimo da rimproverare ai miei ragazzi – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – Forse dovevamo essere più cattivi sotto porta, anche se bisogna dire che Ospina è stato strepitoso. Poi dispiace per il gol subito, è stata senz’altro una leggerezza che dovevamo evitare. La strada è però quella giusta, sono soddisfatto”.

Napoli-Inter, Conte: “Eriksen sottotono? Christian determinante! Ospina migliore in campo”

Ha deluso la coppia d’attacco, in particolare Lautaro Martinez che era il giocatore più atteso viste le continue voci di calciomercato: “Ripeto, ho visto tanti salvataggi di Ospina – dribbla l’argomento Conte. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Si può sempre migliorare, questo è indubbio, ma stasera abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana. Brozovic ed Eriksen (invece tra i migliori, ndr) sottotono? Io sono soddisfatto e dobbiamo esserlo tutti, Christian ha fatto bene, si sta inserendo e a mio avviso è stato determinante. Per i centrocampisti non è facile giocare contro squadre che si chiudono, eppure abbiamo dominato. Il loro migliore in campo è stato il portiere. Io sono sempre ipercritico, ma questa volta non posso esserlo”

