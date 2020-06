Lautaro: l’argentino potrebbe partire dalla panchina contro la Sampdoria

Inter, la poco positiva prova fornita da Lautaro Martinez contro il Napoli, potrebbe costargli il posto da titolare nella prossima partita valida per il recupero della 25esima giornata di campionato, allo stadio Meazza contro la Sampdoria domenica prossima

INTER LAUTARO AGGIORNAMENTO/ La partita giocata ieri contro il Napoli da Lautaro Martinez, non è stata sicuramente positiva. Il trend negativo del calciatore argentino, non si è interrotto dopo gli oltre tre mesi di stop e così, come le ultime partite di campionato che ha giocato in marzo non sono state positive, così anche ieri al San Paolo si è vista nuovamente una brutta copia del calciatore che il Barcellona e non solo ci brama. Qualcuno pensa che le voci di mercato stiano distraendo troppo l’ex Racing che, secondo il Messaggero, sta pure rischiando il posto in vista della prossima sfida per il recupero della 25esima giornata di campionato contro la Sampdoria, che si giocherà domenica al Meazza. Antonio Conte potrebbe decidere di schierare, almeno inizialmente, la coppia Sanchez Lukaku, riproponendo la stessa che si vedeva al Manchester United, anche se non spessissimo.

In ogni caso il tecnico nerazzurro avrà davanti una difficile scelta, visto che far partire dalla panchina Lautaro Martinez potrebbe essere un’arma a doppio taglio sulla psiche del calciatore: dargli uno stimolo in più per pensare solo all’Inter, oppure buttargli giù il morale e portarlo a chiedere la cessione o peggio a comportarsi alla ‘Icardi‘.