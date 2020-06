Napoli-Inter 1-1, Bonolis: “Tanto di cappello a chi ha passato il turno”

Napoli-Inter 1-1, il presentatore Paolo Bonolis ha dato il suo parere sulla sfida del San Paolo che ha visto l’eliminazione della sua squadra del cuore. Nonostante tutto il noto tifoso nerazzurro resta ottimista per il proseguimento della stagione

NAPOLI-INTER 1-1 BONOLIS/ Il presentatore Paolo Bonolis, è stato intervistato da Radio Sportiva per un parere sulla sfida del San Paolo tra Napoli e Inter terminata 1-1 e che ha estromesso la sua squadra del cuore, dalla finale di Coppa Italia. Queste le sue parole: “La partita l’ha fatta l’Inter, come all’andata. Il Napoli ha trovato due circostanze che hanno permesso di passare il turno. Conta poco quanto giochi ma conta quanto segni. Penso che i nerazzurri abbiano alla fine giocato bene anche se smorzati in attacco. Forse c’è stato un errore tattico: in vantaggio fuori casa su calcio d’angolo non c’è bisogno di tutti i difensori dentro l’area. Quel gol è stato un fulmine a ciel sereno. Tanto di cappello a chi ha passato il turno”. Naturalmente, non sono mancate le critiche ad Antonio Conte e il noto personaggio televisivo ha spiegato: “Non penso sia intoccabile, ha fatto un ottimo lavoro fino a questo punto. Ci sono stati diversi infortuni che hanno costretto a giocare sempre con gli stessi giocatori in questo momento importante della stagione. Sanchez è tornato a pelo dopo essersi fermato. L’Inter ha manifestato grande compattezza, il 3-5-2 si addice all’allenatore e penso che alcuni giocatori possano migliorare. Mi aspetto che sul mercato la famiglia Zhang punti a fare uno scalino ulteriore. Il campionato non è compromesso e c’è un’Europa League in cui fare bene. Non vedo questo disfattismo”. L’attaccante Lautaro Martinez, sempre al centro delle voci di mercato, non ha giocato bene, per usare un eufemismo e Bonolis ha confermato: “La sua gara non è stata eccellente, come quella di Lukaku. Non dimentichiamoci che è molto giovane e gestire determinate pressioni non è semplice”.

Infine, gli hanno chiesto un parere ‘imparziale’ sulla finale tra Juventus e Napoli e il presentatore ha dichiarato: “Difficile tifare per una delle due, da interista non posso che sperare che vinca il Napoli ma non per cattiveria. Il rapporto-confronto con i bianconeri è ormai viscerale, ma la Juventus ha una squadra formidabile e ha sicuramente tutte le possibilità di portare a casa la coppa“.