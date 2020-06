Calciomercato Inter, ‘scontro’ con Conte | Le richieste del tecnico

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte e sulle sue richieste precise alla società in merito al rafforzamento della squadra

L’uscita dalla Coppa Italia, dunque l’addio a un altro obiettivo stagione ha riacceso lo ‘scontro’ tra Conte e la società. Come riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico salentino ritiene necessario l’acquisto di elementi esperti e vincenti per consentire alla sua squadra di compiere un significativo salto di qualità. Insomma per ridurre in maniera consistente il gap con la Juventus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Vidal e non solo: Conte verrà accontentato

Ecco spiegata l’insistenza per Arturo Vidal o per altri come per esempio Marcos Alonso, il tutto mentre Marotta e la sua squadra calciomercato lavorano a chiudere operazioni sì importanti, ma più per il futuro che per il presente quali quelle per Tonali e Kumbulla. La stessa ‘rosea’ assicura però sul fatto che il club targato Suning sia intenzionato ad accontentare Conte, quindi ad innalzare sia l’età media della rosa che, soprattutto, il valore assoluto con l’acquisto di giocatori immediatamente pronti per vincere.

