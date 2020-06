Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e sulle indiscrezioni di queste ore che lo danno per certo al Barcellona nella prossima stagione

Lautaro Martinez è un vero e proprio ‘caso’, a Napoli è stato il peggiore in campo dando adito a chi sostiene che abbia già la testa al Barcellona. Il ‘Corriere della Sera’ è certo sul fatto che alla fine l’attaccante argentino verrà ceduto alla società blaugrana, con cui l’ex Racing ha già raggiunto un accordo totale sulla base di un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: le cifre dell’operazione

Per il quotidiano, storicamente molto vicino ai nerazzurri, il classe ’97 di Bahia Bianca traslocherà alla corte di Messi (suo grande ‘sponsor’) per circa 90 milioni di euro, oltre a una contropartita tecnica ancora da definire. Magari proprio Arturo Vidal, per il quale Conte continua a insistere. Insomma alla fine Suning applicherà un leggero sconto rispetto alla clausola fissata a 111 milioni di euro e, come ribadito giovedì scorso dall’amministratore delegato Marotta, in scadenza il prossimo 7 luglio.

