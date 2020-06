Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: assalto a Skriniar | Scambio alla pari

Milan Skriniar al centro dei rumors di calciomercato Inter. Proposto uno scambio alla pari a Marotta per arrivare al pupillo di Conte.

La partita di sabato contro il Napoli ha testimoniato una volta di più, se ce ne fosse stato bisogno, che nel gioco di Conte sono fondamentali gli esterni di centrocampo. Un ruolo nel quale si attendono investimenti importanti da parte del gruppo Suning nella prossima sessione estiva di calciomercato. Dei cinque giocatori di fascia oggi in rosa, solo Candreva e Young sono sicuri della permanenza, ma l’obiettivo è farli diventare delle alternative ai nuovi titolari. Sono, invece, in bilico i riscatti di Moses e Biraghi, mentre è quasi scontato l’addio di Asamoah. L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta prova a mettere a segno un doppio colpo, assecondando se possibile le richieste di Conte.

Per la corsia destra il nome in cima alla lista dei desideri, come rivelato dalle emittenti spagnole, è quello di Achraf Hakimi, esterno marocchino (con passaporto spagnolo) classe 1998, di cui Conte si è innamorato in occasione del confronto di Champions League, quando siglò una doppietta contro l’Inter. Attualmente in prestito al Borussia Dortmund, il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid che lo riporterà a casa ma potrebbe cederlo nuovamente ed hanno già fatto sapere di valutarlo 60 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, i blancos avrebbero proposto uno scambio alla pari con Milan Skriniar. Il presidente Perez vuole rinforzare la retroguardia di Zidane e cerca l’erede di Sergio Ramos: il difensore centrale slovacco è stato individuato come profilo ideale.

Come detto, Conte stima molto Hakimi ma è anche molto restio a privarsi di Skriniar. L’Inter, peraltro, valuta l’ex sampdoria circa 80 milioni, quindi il Real Madrid dovrebbe mettere sul piatto un grosso conguaglio in denaro.

