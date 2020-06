Assalto a Sarr: Conte e Marotta si giocano la carta Champions

Malang Sarr è il nuovo obiettivo a costo zero dell’Inter. Sul difensore francese, secondo ‘Le10sport’, sono particolarmente forti le le concorrenze di Borussia Dortmund, Napoli, Newcastle, Lipsia, Lione e Schalke 04. ‘Tuttosport’, invece, rivela che le due milanesi si stanno dando battaglia per assicurarselo: il classe 1999 del Nizza è un perfetto jolly che risulterebbe un obiettivo particolarmente gradito per il presente e per il futuro. Conte e Marotta ci provano e possono giocare la carta della Champions League per invogliarlo a dire si ai colori nerazzurri.

