Bagni: “Tonali secondo me diventerà un top player, ha colpi eccezionali”

Inter, l’ex centrocampista Salvatore Bagni ha voluto dare la sua opinione sul suo collega di reparto Alessandro Tonali. L’ex giocatore è convinto che diverrà sicuramente un top player

INTER SALVATORE BAGNI SU TONALI/ L’ex giocatore Salvatore Bagni, in nerazzurro dal 1981 al 1984, per poi andare a fare le fortune del Napoli di Diego Armando Maradona, è stato intervistato da CalcioToday. L’ex centrocampista, che vanta anche 41 presenze nella Nazionale italiana e cinque reti, ha voluto dare la sua opinione sul suo collega di reparto Alessandro Tonali calciatore del Brescia e uno degli obiettivi principali dell’Inter nel prossimo mercato. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta accelera | Chiusura entro fine mese

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Sì, è un giocatore straordinario. A 20 ha una personalità e una maturità fuori dal comune, grande qualità, una varietà di colpi eccezionale. Tonali secondo me diventerà un top player”.