Calciomercato Inter, offerta shock per Immobile | I dettagli

Calciomercato Inter, offerta shock per Immobile

L’Inter è alla ricerca di un sostituto di Lautaro Martinez. Di recente è stato accostato ai nerazzurri anche il bomber della Lazio Ciro Immobile, per il quale è arrivata una offerta clamorosa

Sì dà praticamente per certo il trasferimento di Lautaro Martinez, ora la brutta copia di se stesso, al Barcellona nella prossima sessione di calciomercato. Per il ‘Corriere della Sera’ alla fine l’Inter dirà sì allo sconto rispetto alla clausola da 111 milioni di euro, accettando una proposta da 90 milioni di euro più una contropartita tecnica. Del resto l’argentino sembra già con la testa al Barça, col quale ha da tempo trovato un accordo sulla base di un contratto quinquennale da circa 12 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Inter, mega offerta dalla Premier per Immobile

Per l’eredità dell’attaccante di Bahia Bianca, pagato 24 milioni di euro bonus compresi nell’estate 2017, occhio soprattutto al gabonese Pierre-Emerick Aubameyang in scadenza con l’Arsenal nel giugno 2021. Di recente, però, è stato accostato all’Inter pure l’attuale capocannoniere della Serie A, vale a dire Ciro Immobile. Proprio il bomber della Lazio è protagonista assoluto di queste ore, con ‘La Gazzetta dello Sport’ che porta alla ribalta il fortissimo interesse nei suoi confronti del Newcastle che presto passerà nelle mani del fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Stando alla ‘rosea’ il club inglese è disposto a mettere sul piatto 55 milioni di euro per il cartellino del 30enne di Torre Annunziata, garantendogli un mega contratto da ben 8 milioni netti l’anno. Parliamo insomma di un investimento complessivo da circa 135 milioni di euro. La quasi nuova proprietà del Newcastle vuole fare di lui l’uomo immagine del nuovo ambizioso corso.

Immobile ci sta riflettendo, anche se nella Capitale si trova più che bene, tanto che sta discutendo con Lotito il rinnovo del suo contratto in scadenza nel giugno 2023. Questa super proposta, però, potrebbe davvero stravolgere lo stato attuale delle cose.

