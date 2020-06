Tutti pazzi di Milan Skriniar che continua a piacere in Liga e in Premier League, dove spunta anche una nuova pretendente che potrebbe farsi sotto

Tra i pilastri dell’Inter di Conte c’è sicuramente Milan Skriniar, perno della retroguardia insieme a de Vrij e calciatore di talento comprovato con ancora ampi margini di miglioramento. Un quadro della situazione che fa gola a diverse big in giro per l’Europa con il Real Madrid in particolar modo interessato, come anticipato nelle scorse ore da InterLive. Lo slovacco però piace e non poco anche in Premier League con le due di Manchester da tempo interessate. Proprio dal massimo campionato inglese potrebbe arrivare una nuova pretendente dal portafogli ricco di milioni da investire sul mercato. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

In Inghilterra c’è il Newcastle che si prepara ad attraversare una svolta epocale con un cambio di proprietà che dovrebbe rilanciare i bianconeri ai massimi livelli del calcio britannico. Soldi freschi per i ‘Magpies’ che guardano con attenzione in Serie A dove oltre a Immobile pensano anche a due nerazzurri. Il primo potrebbe essere Christian Eriksen, qualora dovesse approdare l’ex Tottenham Pochettino in panchina, e il secondo è proprio Milan Skriniar.

L’Inter dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere il forte difensore slovacco per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro. La ricca proprietà degli inglesi potrebbero però spingersi anche a quelle cifre mettendo sul piatto persino un raddoppio dell’attuale stipendio al numero 37 di Conte per un totale di circa 7 milioni di euro.

