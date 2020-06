Nainggolan, Zenga ‘punge’ l’Inter: “Ecco cosa mi ha stupito”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Walter Zenga a proposito di Nainggolan trasferitosi in prestito al Cagliari l’estate scorsa

In una diretta streaming su ‘Switch’, Radja Nainggolan ha elogiato Conte facendo intendere che non gli dispiacerebbe tornare all’Inter, ancora proprietaria del suo cartellino. “Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui – le parole del centrocampista belga, ceduto in prestito al Cagliari la scorsa estate – Amo le persone che parlano chiaro e lui è uno che ti dice le cose in faccia: con me Conte è stato sempre stato trasparente fin dal primo giorno. Quando uno è schietto e diretto lo stimo e gli porto rispetto”.

Calciomercato, Zenga: “Nainggolan a Cagliari di passaggio”. Poi ‘frecciata’ all’Inter

Nainggolan potrebbe davvero far ritorno in nerazzurro per restarci, visto che difficilmente il Cagliari punterà ad acquistarlo a titolo definitivo. Inoltre la società di viale della Liberazione non sembra intenzionata a ‘regalarlo’ di nuovo, contribuendo pure al pagamento del suo ricco ingaggio. “Se restasse qui un altro anno mi bacerei i gomiti“, ha detto l’ex nerazzurro Walter Zenga, attuale allenatore del Cagliari, al ‘Corriere dello Sport’ confermando quanto sia complicata una permanenza in Sardegna del classe ’88.

A proposito della partenza dall’Inter di Nainggolan, Zenga ha lanciato una ‘frecciata’ al club targato Suning: “Radja è un giocatore di categoria superiore. Mi ha stupito il fatto che non sia rimasto a Milano. Per me lui, l’ho detto, è un giocatore da Inter tutta la vita e sappiamo benissimo che a Cagliari è di passaggio…”.

