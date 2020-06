Agente Hakimi ammette: ”Molti club interessati a lui”

Achraf Hakimi è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Di ritorno al Real Madrid dopo i due anni di prestito al Borussia Dortmund, il suo agente Alejandro Camano ha fatto il punto a ‘Spox’: ”Non so da dove vengano i rumors sul Bayern Monaco. Lui ha ricevuto tante richieste ma non dai bavaresi, non li abbiamo mai sentiti. Ritorno al Real? Siamo tranquilli e aspettiamo, ha un contratto fino al 2022 e con Zidane non ci sono assolutamente problemi” ha concluso. Vista la concorrenza con Carvajal, il suo destino sembra lontano dalla capitale iberica.

