Marotta scatenato: nel mirino Hakimi e Gabriel Jesus

L’eliminazione dalla Coppa Italia ha riaperto vecchie discussioni di mercato. Conte e la società lavorano per trovare i profili migliori in vista della costruzione della squadra per la prossima stagione. Se andrà via Lautaro, Marotta ha in mente un doppio colpo da urlo: secondo ‘Sport Mediaset’, Hakimi e Gabriel Jesus sono i profili che potrebbero far dimenticare l’argentino. Costo totale: circa 130 milioni di euro, considerato che il City valuta il proprio attaccante 70 milioni di euro e il terzino di proprietà del Real Madrid, ma in prestito al Dortmund, potrebbe andare per via 60 milioni. L’Inter, con la cessione dell’argentino, ne incasserebbe circa 111.

