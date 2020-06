Inter-Sampdoria: per la sfida è stato designato l’arbitro Mariani

Inter-Sampdoria, per il recuperò della 25esima giornata del campionato di serie A è stato designato dall’AIA il direttore di gara Maurizio Mariani. Unico precedente quest’anno con i nerazzurri il pareggio nella trasferta di Firenze

INTER-SAMPDORIA ARBITRA MARIANI/ Sono stati scelti gli arbitri per le gare di recupero della 25esima giornata del campionato di serie A che si disputeranno tra sabato 20 e domenica 21 giugno. Queste le designazioni scelte dall’Aia per le singole partite, compresi gli assistenti e i responsabili alla sala Var:

Torino-Parma (sabato 20 giugno alle ore 19.30): Irrati di Pistoia, assistenti Di Vuolo e Fiorito, quarto uomo Minelli, Massa e Lo Cicero al Var.

Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle ore 21.45): Manganiello di Pinerolo, assistenti Ranghetti e Bresmes, quarto uomo Sozza, Aureliano e Meli al Var.

Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle ore 19.30): Chiffi di Padova, assistenti Valeriani e Caliari, quarto uomo Serra, Abisso e Tolfo al Var).

Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle ore 21.45): Mariani di Aprilia, assistenti Colarossi e Di Iorio, quarto uomo Pairetto, Mazzoleni e Preti al Var. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Il direttore di gara Maurizio Mariani, quest’anno ha arbitrato 14 gare di serie A e l’unica volta in cui ha incontrato i nerazzurri di Antonio Conte, è stata nella trasferta pareggiata a Firenze con la Fiorentina valida per la 16esima giornata di andata e terminata in parità 1-1.