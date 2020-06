Calciomercato Inter, Marotta sfida Juve e Milan | Clausola shock

Tutti pazzi per Eduardo Quaresma, talento dello Sporting CP che ha ben impressionato diverse big. In Italia è bagarre

L’Inter di Beppe Marotta, reduce dalla vittoria di ieri contro la Sampdoria, continua a lavorare anche al di fuori del terreno di gioco. L’abile dirigente nerazzurro mantiene infatti gli occhi ben aperti sul mercato ed in particolare sui migliori talenti in giro per l’Europa. Tra questi c’è anche Eduardo Quaresma, giovanissimo gioiellino dello Sporting CP che recentemente si è legato ai biancoverdi fino al 2025 con un corposo rinnovo contrattuale atto a tenere lontane le molteplici pretendenti. Il difensore classe 2002 piace in particolar modo in Italia dove il Milan lo continua a tenere sotto stretta osservazione. Ciononostante i rossoneri di Gazidis non sono di certo l’unica big italiana sul talentuoso portoghese. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, lotta a tre per Quaresma: l’ostacolo

Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino il giovane Quaresma che ha ben impressionato nelle prime apparizioni di questa annata con la compagine di Lisbona. Una crescita tecnica che ha attirato anche l’attenzione di altre big europee come Manchester United e Atletico Madrid.

In Italia però potrebbe farsi sotto anche la stessa Inter, vogliosa di migliorare il proprio reparto arretrato. Non mancano però gli ostacoli per il lusitano, a partire dagli alti costi dell’operazione, alimentati anche dalla folta concorrenza. Come se non bastasse con il rinnovo contrattuale è stata anche fissata una clausola rescissoria da ben 45 milioni di euro.

