Calciomercato Inter, UFFICIALE Vagiannidis: “Ho rifiutato il City”

E’ ufficiale il nuovo colpo di calciomercato Inter. Vagiannidis arriva dal Panathinaikos: lo volevano anche Monaco e Manchester City.

Georgios Vagiannidis è il primo rinforzo dell’Inter per la stagione 2020-21. In attesa del comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro, a dare l’annuncio del trasferimento è stato lo stesso giovane talento greco del Panathinaikos in una intervista al portale ‘sempreinter.com’: “All’inizio sembrava incredibile e solo quando ho firmato il contratto ho potuto credere a quello che mi stava accadendo. C’erano tante voci, quindi non volevo illudermi troppo sull’Inter. Ho provato a restare calmo e pragmatico, aspettando con calma la fine delle trattative. Prima di firmare, ho parlato solo con il direttore sportivo Ausilio. E’ stato lui a illustrarmi il progetto che aveva in mente l’Inter per me, dicendomi che sarebbe stata la scelta migliore”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Inter: ha firmato con la Juventus

Inter, Vagiannidis: “Somiglio a Cancelo, voglio convincere Conte”

Possibile che il terzino destro greco classe 2001 venga girato in prestito a qualche altro club per cominciare a conoscere il calcio italiano. Ma l’obiettivo di Vagiannidis è quello di convincere il tecnico Antonio Conte a puntare subito su di lui: “Farò il precampionato con la prima squadra e poi vederemo il da farsi. Da parte prima, farò di tutto per restare col gruppo.Ho firmato per quattro anni e, a dire il vero, non ho idea se sia inclusa o meno una clausola”. Aggiudicarsi Vagiannidis non è stato facile, vista la concorrenza: “ono stato molto vicino al Monaco. E anche il Manchester City mi voleva. Inoltre, c’è stato pure l’interesse del Lask Linz. Ma quando si è palesata l’Inter, ogni dubbio è sparito, sia sul fatto di restare al Panathinaikos che riguardo le altre offerte. Da quel momento, nella mia testa c’è stata solo l’Inter”. Infine il terzino ellenico si paragona ad un ex nerazzurro: “Sono un esterno destro molto offensivo, devo migliorare nella fase di difesa. Il mio stile somiglia a quello di Cancelo“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, famiglia riunita: “Promessa mantenuta, firmerò coi nerazzurri”

Calciomercato, intreccio in Serie A: accordo per il passaggio all’Inter