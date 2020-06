Calciomercato, intreccio in Serie A | Accordo per il passaggio all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su una doppia operazione tra il club nerazzurro e il Parma. Ecco tutti i dettagli

Anche se sono arrivate delle mezze smentite, l’Inter sembra davvero aver messo le mani sul cartellino di Darian Males. Parliamo di un trequartista svizzero classe 2000 autore di una stagione positiva col Lucerna. Stando alle indiscrezioni di calciomercato, il club targato Suning ha chiuso l’operazione con gli elvetici per 4 milioni di euro e in ‘sinergia’ col Parma, da tempo una delle società più ‘amiche’. Nella prossima annata il 19enne dovrebbe giocare proprio nella squadra ducale, con la formula del prestito. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato, Males al Parma e Darmian all’Inter: le ultime

Non si tratta del primo affare che Inter e Parma hanno concluso in partnership. Nella scorsa estate il protagonista è stato, invece, Matteo Darmian. Il laterale classe ’89 è stato acquistato dal Manchester United pianificando per lui proprio un anno in Emilia prima del salto a Milano. Il ‘Corriere dello Sport’ conferma quanto è stato già scritto nei mesi passati, ovvero che esiste un accordo tra le due società che prevede lo sbarco in nerazzurro – alla corte di Conte, che lo apprezza molto per la sua duttilità – del classe ’89 alla fine di questa stagione. A meno di sorprese, non impossibili nel calciomercato, l’anno che verrà l’ex terzino del Torino vestirà dunque la maglia nerazzurra. A fargli spazio potrebbe essere Diego Godin, il quale è destinato alla partenza nonostante le smentite.

