Serie A, Inter-Sassuolo: uno squalificato e un giocatore multato

Le ultime news Inter si concentrano sulla sfida di mercoledì contro il Sassuolo per la 27esima di Serie A. Le decisioni del giudice sportivo.

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria sulla Sampdoria nel recupero della 25esima giornata che domani per l’Inter sarà vigilia del match del ventisettesimo turno di Serie A, sempre a ‘San Siro’, contro il Sassuolo. Viste le decisioni del giudice sportivo, non potrà essere della partita Marlon Santos da Silva, difensore neroverde ammonito contro l’Atalanta che era diffidato ed è stato quindi fermato per un turno. Non ci sono squalificati invece nella squadra di Conte, ma il centrocampista nerazzurro Gagliardini ha preso un’ammenda di duemila euro “per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.

