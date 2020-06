Asta internazionale per Lautaro: si iscrive anche il Manchester United

Tutti pazzi per Lautaro Martinez. Quando il Barcellona sembrava l’unica squadra davvero vicina all’attaccante, le problematiche all’interno del club e la lunga trattativa che si sta trascinando da mesi rischiano di far sfumare la pista. Per questo, stando ai media spagnoli ed inglesi, le altre pretendenti si stanno affacciando in maniera ‘minacciosa’ verso l’attaccante: dopo il City, anche lo United sembra essere seriamente intenzionato a farsi avanti. Dopo che l’Inter l’ha saccheggiata con gli arrivi di Sanchez e Lukaku, i ‘red devils’ vorrebbero rilanciare le proprie ambizioni con il ‘Toro’. L’Inter proverà a resistere anche agli assalti degli inglesi.

