Bomba pazzesca: Lautaro alla Juventus per sostituire Ronaldo!

Le difficoltà legate al Barcellona potrebbero scombinare i piani dell’Inter e di Lautaro. Stando alle indiscrezioni riportate dalla Spagna e in particolare da ‘Don Balon’, ci sarebbe anche la Juventus sul talento argentino. Le indiscrezioni spagnole parlano addirittura di un assalto bianconero per sostituire Ronaldo, prossimo all’addio in estate. Paratici e Agnelli lo vedrebbero bene nell’attacco della Juventus considerato che si tratta di un profilo con ampi margini di miglioramento ma già pronto per il presente. Il futuro è dalla sua parte e sarebbero pronti a soddisfare le richieste dei bianconeri per 111 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria. L’Inter, che ha fatto di tutto per non cedere Icardi ai rivali di sempre, ha intenzione di fare la stessa cosa anche per il ‘Toro’.

