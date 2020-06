Inter-Sassuolo: per la sfida del Meazza designato l’arbitro Massa

Inter-Sassuolo. per la sfida valida per la 27esima giornata del campionato di serie A, è stato designato l’arbitro Davide Massa. I precedenti con la squadra nerazzurra sono positivi

INTER-SASSUOLO DESIGNATO MASSA/ Domani sera alle ore 19.30 sarà l’arbitro Davide Massa a dirigere la sfida nello stadio vuoto Giuseppe Meazza tra Inter e Sassuolo e valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A, stagione 2019/2020. I due giudici di linea saranno Schenone e Imperiale. Il quarto uomo sarà Minelli.I due addetti al VAR saranno Nasca e Alassio. Il direttore di gara ha arbitrato ben 16 volte la squadra milanese, con uno score molto positivo con sole due sconfitte, quattro pareggi e ben 10 vittorie.

Per quanto riguarda le note personali della giacchetta nera, c’è da segnalare che il suo debutto in serie A è avvenuto domenica 23 gennaio 2011 in Fiorentina-Lecce terminata 1-1. Un’altra nota da sottolineare è che Davide Massa ha una laurea in giurisprudenza. Per lui sarà la 14esima presenza in serie A in questo campionato 2019/20.