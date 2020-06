Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Via libera ad un altro club

La trattativa per Lautaro Martinez al Barcellona si complica sempre di più e l’argentino inizia a guardarsi intorno. Torna di moda una big di Premier

Il Barcellona continua a tenere strettamente d'occhio Lautaro Martinez che intanto è tornato al gol domenica sera contro la Sampdoria rompendo un lungo digiuno e provando ad allontanare almeno per 90 minuti le voci sul suo futuro. Il destino del bomber argentino è infatti ancora in alto mare visti i molteplici nodi da sciogliere e le tante difficoltà che sta incontrando il Barça lungo il proprio cammino. L'affare di fatto è in stand-by vista la ferma volontà dell'Inter di lasciar partire Lautaro solo per la clausola o per una cifra non particolarmente lontana. A complicare i piani del club catalano ci sono poi le nuove regole della Liga che da applicare alla prossima finestra di calciomercato alle big del campionato e che consentirebbe loro di di spendere solo il 25% dei ricavati dalle cessioni.

Calciomercato Inter, torna di moda lo United per Lautaro: la situazione

Un vero e proprio freno economico per il Barcellona quindi che non riesce ancora a sferrare l’offensiva decisiva per Lautaro Martinez. Una situazione di stallo che, secondo ‘Don Balon’, inizia ad infastidire all’attaccante argentino che eventualmente inizierebbe a prendere in considerazione anche altre destinazioni possibili che aveva fin qui accantonato per dare priorità al Barça.

La testata spagnola rilancerebbe in questo senso la candidatura del Manchester United con Lautaro che avrebbe dato addirittura mandato al suo entourage di riallacciare contatti con altri club. I ‘Red Devils’ stimano molto l’argentino che potrebbe essere il profilo giusto dopo aver appreso le esorbitanti richieste del Barcellona per Ansu Fati. Dal canto suo c’è però anche l’Inter che in sordina qualora la situazione dovesse permetterlo lavora anche ad una clamorosa permanenza con rinnovo.

