Calciomercato Inter, il talento può sfuggire | Incontro in vista

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Marash Kumbulla e il suo possibile approdo in un’altra big della Serie A

Altro che pole, l’Inter rischia concretamente di perdere la corsa per Marash Kumbulla. Le ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sport’ confermano che per il giovane difensore del Verona è in atto il sorpasso della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è forte pressing per convincere il giocatore, sfruttando l’impossibilità (per mancanza di fondi) dei nerazzurri, così come della Juventus di sferrare l’assalto al cartellino del classe 2000. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. A breve dovrebbe andare in scena un summit tra il presidente Lotito e Maurizio Setti, numero uno degli scaligeri che per l’italo-albanese vuole sui 30 milioni di euro.

Calciomercato Inter, da Kumbulla a Tonali: Marotta vede Cellino per chiudere

Per un talento che rischia davvero di sfuggire, a un altro che l’Inter vuole assolutamente prendere e a cui è vicinissimo. Parliamo naturalmente di Sandro Tonali, col quale la società targata Suning ha già raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Beppe Marotta presto si vedrà col presidente del Brescia Massimo Cellino per trovare una intesa definitiva, l’Ad punta a chiudere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto nel giugno 2021. Il tutto per una cifra complessiva intorno ai 40 milioni di euro bonus compresi.

