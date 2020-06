Calciomercato Inter, derby per Lautaro | Cash e scambio

I riflettori sono tutti puntati su Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona. Dalla Spagna un’altra contendente che potrebbe mettere sul piatto una proposta allettante

Il mercato dell’Inter continua a girare intorno al nome di Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona che nonostante le molteplici difficoltà non si arrende e spera ancora di arrivare al bomber nerazzurro. Cionostante la trattativa sembra aver raggiunto una fase di stallo vista la ferma volontà della società di Suning di incamerare l’intero valore della corposa clausola rescissoria del centravanti argentino tanto desiderato dal connazionale Leo Messi. Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ ad approfittarne potrebbero essere i rivali del Real Madrid, pronti a mettere sul tavolo un’offerta piuttosto allettante. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, anche il Real su Lautaro: scambio con Hakimi

Lo stallo tra Inter e Barcellona per Lautaro potrebbe dunque favorire il Real Madrid, col quale i nerazzurri stan concludendo l’affare Hakimi. Le ‘Merengues’ potrebbe proporre ben 52 milioni di euro più il cartellino di Luka Jovic, ai margini della squadra di Zidane (è anche ai box per un infortunio al piede) e obiettivo del Milan per il post Ibrahimovic.

