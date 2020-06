Sensi: nuovo consulto con il medico Muller-Wohlfarhrt in Germania

Inter, il centrocampista Stefano Sensi è tornato in Germania per un nuovo consulto con il luminare tedesco di medicina sportiva Muller-Wohlfarhrt. Il calciatore spera di poter tornare presto a disposizione

INTER SENSI AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista Stefano Sensi, vorrebbe tornare ad essere disponibile il più presto possibile. Il calciatore si è recato in Germania per un consulto. Come ha spiegato il ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista è stato visitato ieri dal dottore Muller-Wohlfarhrt per una nuova visita in Germania. L’ex Sassuolo era stato già a dicembre dal luminare tedesco della medicina sportiva. Tutti queste visite, si spera possano essere utili per riuscire a permettere al giocatore di tornare a disposizione il prima possibile per Antonio Conte, in vista della fase finale del campionato e soprattutto dell‘Europa League in agosto. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, bufera Conte | Nuovo scontro con la società

Inoltre l’anno prossimo ci sono gli Europei e visto il probabile riscatto da parte dell’Inter del calciatore, sarà sicuramente un’ottima alternativa di lusso non solo per Eriksen, ma anche per il centrocampo.