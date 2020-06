Marotta: “Hakimi opportunità. Moses, Sanchez e Perisic: vi spiego”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni rilasciate dall’ad nerazzurro Marotta prima del match di Serie A contro il Parma

A ‘Sky Sport’ Beppe Marotta ha risposto sull’affare Hakimi col Real Madrid: “La trattativa è in fase avanzata ed è stata ben condotta in tutti questi mesi da Ausilio. Domani sarà una giornata importante, vedremo come definirime questa situazione. Se dobbiamo aspettarci altri colpi di questo livello? La società vuole alzare il livello in linea con le possibilità economiche, specie dopo quello che è successo a livello globale con il coronavirus, il calciomercato non è ancora entrato ma da parte nostra abbiamo cercato di sfruttare questa opportunità”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Moses e Sanchez, grande anomalia. Parliamo col Bayern per Perisic”

L’Ad nerazzurro ha concluso sui ‘casi’ Moses e Sanchez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter: “Quella che fa riferimento ai prestiti internazionali è una grande anomalia normativa che va in qualche modo colmata, ancora adesso stiamo parlando con Chelsea e Manchester United per cercare di prolungare le permanenze di entrambi i giocatori. Ci stiamo confrontando anche con il Bayern per Perisic, sinceramente non è una cosa bella”.

