Matteo Materazzi: “Hakimi è un grandissimo giocatore, un campione”

Inter, il fratello di Marco Materazzi, l’agente di mercato Matteo, è stato intervistato per avere un parere sull’ormai prossimo acquisto da parte della squadra nerazzurra di Hakimi dal Real Madrid

INTER MATERAZZI SU HAKIMI/ Di solito è Marco, ex giocatore e campione del Mondo con la Nazionale di Marcello Lippi nel 2006, al centro di qualche intervista, questa volta è suo fratello Matteo Materazzi, agente di mercato, ad essere intervistato da Radio Sportiva, per avere un’opinione sull’ormai prossimo acquisto da parte dell’Inter di Achraf Hakimi dal Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Hakimi è un grandissimo giocatore, il lavoro dell’Inter è sotto gli occhi di tutti e sta portando all’acquisizione di grandissimi campioni, colmando il gap che c’era con la Juventus. Questo colpo è la ciliegina sulla torta: è una squadra che dirà la sua in Italia e in Europa. Sicuramente i nerazzurri possono migliorare anche sulla fascia sinistra ma è un problema di tutte, anche la Juventus e la Lazio hanno difficoltà in quel ruolo. Hakimi è un campione, i nerazzurri lo hanno preso e ora sono convinto che prenderanno qualcuno anche a sinistra. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, bufera Conte | Nuovo scontro con la società

Un valore aggiunto dell’operazione sta anche nell’aspetto economico: in questo momento i soldi sono pochi, l’Inter li ha e li spende anche bene quindi tanto di cappello”.