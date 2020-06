Calciomercato Inter, 70 milioni per il super colpo | Marotta ‘tenta’ Lotito

L’Inter tiene d’occhio anche il centrocampo, reparto dove è pronta ad investire una cifra considerevole. Si punta allo scambio più soldi

L’Inter sta lavorando al momento molto sulle corsie esterne con l’affare Hakimi che rappresenta il nome caldo. Archiviata la situazione in fascia poi Marotta e soci dovranno andare a mettere mano anche al centrocampo dove al netto del solito interesse di Conte per l’esperto Arturo Vidal, è possibile un colpo in ‘stile Lukaku’ per quanto riguarda i costi. La società di Suning è infatti pronta a piazzare una zampata vincente in mediana con un acquisto ad effetto che possa andare ad innalzare la qualità complessiva del reparto in modo netto e considerevole. Una trattativa eventualmente costosa che vada così a chiudere il cerchio. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, colpo ad effetto: scambio per Milinkovic-Savic

Tra i nomi papabili piace molto come sempre Milinkovic-Savic. La stella della Lazio ha un costo molto importante ed è sempre complicato andare a trattare con Claudio Lotito. Marotta però non ha intenzione di mollare così facilmente il proprio pallino per cui sarebbe anche disposto a mettere sul piatto uno scambio con soldi inserendo nella trattativa il cartellino di Vecino per una valutazione complessiva intorno ai 70 milioni di euro.

L’esperto dirigente interista potrebbe inoltre accordarsi con Lotito lasciando un vero e proprio via libera per il centrale Kumbulla, conteso al momento dalle due società, con lo scopo di ottenere un leggero sconto per Milinkovic. La concorrenza però non manca con Juve e soprattutto PSG.

