Calciomercato Inter, Hakimi atteso a Milano | I dettagli dell’affare

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’operazione Hakimi ormai a un passo dalla chiusura. Il laterale marocchino atteso tra stasera e domani a Milano

In giornata l’Inter spera di chiudere definitivamente l’operazione Hakimi. Ormai siamo davvero ai titoli di coda, l’accordo col Real Madrid è in sostanza già stato trovato sulla base di 40 milioni di euro più altri 5 di bonus. Per il laterale marocchino, voluto con forza da Antonio Conte, pronto un contratto di cinque stagioni da oltre 5 milioni di euro netti l’anno. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso | Pinamonti alla Juventus

Calciomercato Inter, Hakimi atteso a Milano: le ultime

“La trattativa è in fase avanzata ed è stata ben condotta in tutti questi mesi da Ausilio. – le parole di Marotta sull’affare Hakimi prima di Parma-Inter – Domani (oggi, ndr) sarà una giornata importante, vedremo come definirime questa situazione. Se dobbiamo aspettarci altri colpi di questo livello? La società vuole alzare il livello in linea con le possibilità economiche, specie dopo quello che è successo a livello globale con il coronavirus, il calciomercato non è ancora entrato ma da parte nostra abbiamo cercato di sfruttare questa opportunità”. Il classe ’98 potrebbe sbarcare a Milano già stasera, o al massimo nella giornata di domani per svolgere le rituali visite mediche prima della firma sul contratto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Parma-Inter 1-2 | Nerazzurri di rimonta: Bastoni salva Conte

Stellini: “Vittoria meritata”. Poi ‘scagiona’ Eriksen e Lautaro