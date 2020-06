Anche Griezmann può lasciare Barcellona: torna d’attualità scambio con Lautaro

In attesa di capire che cosa farà il Barcellona in merito a Lautaro Martinez, tornano in auge le voci su un possibile addio di Antoine Griezmann. Secondo ‘Don Balon’, il difficile rapporto con Messi potrebbe costringerlo ad andare via: per questo torna in auge la possibilità di uno scambio pazzesco con Lautaro. Marotta si ritroverebbe a dover gestire due problemi in uno: la cessione del bomber e l’arrivo del sostituto in tempi molto rapidi. Il Barcellona potrebbe così compiere un altro scambio importante in Italia dopo il si definitivo al doppio trasferimento Pjanic-Arthur.

