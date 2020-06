Assemblea di Lega: diritti tv e non solo i nodi da sciogliere in questa riunione

Inter, è in corso di svolgimento il consiglio della Lega di serie A. In videoconferenza i 20 rappresentanti delle squadre del nostro massimo campionato hanno parecchi problemi da risolvere

INTER CONSIGLIO DI LEGA AGGIORNAMENTO/ E’ in corso di svolgimento la riunione in videoconferenza della Lega di serie A, con la presenza di tutti i rappresentanti delle 20 squadre del nostro massimo campionato. Uno dei temi dell’incontro, ha riguardato il piano da utilizzare di fronte alle offerte di alcuni fondi di investimento, interessati a una collaborazione per la vendita dei diritti tv. Inoltre, sempre stando in tema di diritti tv, c’è sempre aperta la questione della fatturazione dell’ultima rata del pagamento da parte di Sky, per quanto riguarda la stagione in corso. Inoltre sono sorti problemi anche con la piattaforma BeIn, emittente del Qatar, che non ha trasmesso alcune partite di serie A, in quelle zone in cui il segnale poteva essere decriptato da canali pirata della vicina Arabia Saudita.

