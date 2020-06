Calciomercato Inter, Hakimi toccata e fuga | Niente clausola

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Achraf Hakimi atteso stamane a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto

E’ il giorno di Hakimi. Stamane il laterale marocchino sbarcherà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto da oltre 5 milioni di euro a stagione che lo legherà all’Inter fino al giugno 2025. Sarà una toccata e fuga, visto che dopo aver sbrigato il tutto lascerà subito il capoluogo lombardo senza nemmeno far visita ai nuovi compagni e al tecnico Conte in quel di Appiano Gentile. L’operazione col Real Madrid è stata chiusa sui 40 milioni di euro più altri 5 di bonus. Nonostante l’insistenza, agli spagnoli non è stata concessa alcuna clausola di ‘ricompra’ a un cifra prefissata, ma – come scrive il ‘Corriere dello Sport’ – un diritto di prelazione nel caso in cui l’Inter decidesse di venderlo.

