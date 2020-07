Inter, tegola per Conte | Nota UFFICIALE del Manchester United

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il comunicato ufficiale del Manchester United in merito al rinnovo del prestito di Sanchez

Brutte notizie per Conte, Alexis Sanchez non sarà disponibile per l’Europa League. Attraverso un comunicato, il Manchester United ha ufficializzato il “prolungamento del prestito di Sanchez all’Inter e Smalling alla Roma fino alla fine della stagione di Serie A“.

Per il cileno, precisa il club inglese, l’accordo è stato prolungato “fino alla fine della prima settimana del prossimo mese“. Atalanta-Inter, l’ultima di campionato in programma il 1° agosto, sarà dunque anche l’ultima gara del classe ’88 con la maglia nerazzurra. Perlomeno salvo nuove intese coi ‘Red Devils’…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo col Bayern per Perisic: i dettagli