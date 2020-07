Diego Godin ha ampiamente deluso in questa stagione. Conte infatti va a caccia di un difensore più consono alla sua difesa a tre

Preso a parametro zero con sei mesi di anticipo sulla scadenza del suo contratto con l’Atletico Madrid, Diego Godin non è riuscito nella sua prima stagione in nerazzurro a inserirsi al meglio nella difesa a tre di Antonio Conte. Tante le difficoltà palesate dall’esperto difensore uruguaiano che doveva conferire quella marcia in più a livello internazionale ad una retroguardia completata da de Vrij e Skriniar. Fin qui non è stato così e non è affatto da escludere una partenza già al termine di questa stagione. Conte infatti preferirebbe avere in rosa un nuovo difensore più consono a quello che è il suo schema preferito. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Incontro Marotta-Cellino: stasera si può chiudere per Tonali

Calciomercato Inter, via Godin: idea Azpilicueta

Ormai ci sono pochissimi dubbi sull’addio di Diego Godin all’Inter già nella prossima sessione di calciomercato. Con l’eventuale cessione dell’ex Atletico Marotta e soci dovrebbero andare a caccia di un sostituto capace di integrarsi nella difesa a tre di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Godin | Arriva la smentita ‘ufficiale’

In quest’ottica i nerazzurri potrebbero effettuare un tentativo per Cesar Azpilicueta del Chelsea, esperto e capace di disimpegnarsi in più ruoli. Per il capitano dei ‘Blues’, già in trattativa con Marotta per Emerson Palmieri, l’Inter potrebbe mettere sul piatto una proposta da 12 milioni o in alternativa il cartellino di Vecino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzo in difesa | Affare low cost