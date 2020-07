Calciomercato Inter, rinnovo a sorpresa | Si infrange il sogno di Marotta

Tra i sogni di Beppe Marotta per il prossimo anno c’è anche il nome altisonante di Paul Pogba. Arrivano però novità sul futuro del francese allo United

Beppe Marotta punta a rinforzare con decisione la rosa dell’Inter in vista della prossima stagione. Conte ha già ricevuto in dote il talentuoso Hakimi, ma la dirigenza nerazzurra non è mai doma e spera di inserire in organico altri pezzi da novanta. Tra i ‘sogni’ del dell’esperto dirigente interista c’è anche quello relativo a Paul Pogba, centrocampista francese reduce da un’annata ben al di sotto delle aspettative al Manchester United. Nonostante le tante difficoltà di quest’anno, legate soprattutto agli infortuni, il campione del mondo potrebbe anche restare con i ‘Red Devils’. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, si infrange il sogno Pogba: possibile rinnovo con lo United

Possibile svolta inaspettata quindi nel destino di Pogba, cercato dai maggiori club d’Europa. Secondo quanto sottolineato da ‘ESPN’ il francese raramente è stato più felice ed ansioso di giocare a Manchester. L’ex Juve ha un contratto all’Old Trafford fino al 2021, con il club che detiene l’opzione di prorogare di un altro anno. Una situazione che potrebbe essere sbloccata prossimamente visto l’ottimo rapporto che intercorre al momento tra Pogba e il tecnico Solskjaer che ha più volte coccolato il centrocampista nel corso della sua assenza.

‘ESPN’ riferisce inoltre che, nonostante i collegamenti costanti con i migliori club europei, la principale preoccupazione di Pogba durante la sua assenza dai campi, è stata quella di tornare a giocare per lo United e dimostrare il proprio valore. L’obiettivo attuale è infatti quello di conquistare la Champions anche grazie all’aiuto di Bruno Fernandes, arrivato a gennaio a cambiare il volto di una squadra allo sbaraglio. Soprattutto in caso di raggiungimento dell’Europa che conta, Pogba potrebbe rinnovare con il Manchester United.

