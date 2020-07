Christian Eriksen è arrivato a gennaio per far fare il salto di qualità definitivo alla fase offensiva dell’Inter. In passato però piaceva al Real Madrid che potrebbe proporre uno scambio

Lo scorso gennaio l’Inter è riuscita ad anticipare la concorrenza andando a prelevare dal Tottenham Christian Eriksen ad una manciata di mesi dalla scadenza contrattuale. Un colpo da novanta nonostante le difficoltà di ambientamento che sta incontrando in Serie A. Il danese ha infatti alternato buone uscite a prestazioni sottotono e non ha ancora preso per mano al 100% la squadra come ci si aspettava. Ciononostante non è di certo calato l’appeal delle big d’Europa nei suoi confronti, come dimostra l’interessamento sempre vivo del Real Madrid che lo voleva già nei mesi scorsi. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Assalto Inter ad Emerson Palmieri: Conte ha scelto l’ex Roma

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Isco: la folle idea del Real Madrid

Il Real Madrid potrebbe quindi tornare alla carica per Eriksen mettendo addirittura sul piatto il cartellino dello spagnolo Isco. Il centrocampista classe 1992 ex Malaga sembra finito ai margini del progetto tecnico dei ‘blancos’ e potrebbe salutare al termine della stagione. Il ragazzo infatti vorrebbe lasciare la capitale iberica.

LEGGI ANCHE >>> Marotta su Smalling: la Roma potrebbe non riscattarlo

Il Madrid proporrebbe Isco e 20 milioni di euro proprio per arrivare ad Eriksen, vecchio pupillo anche di Florentino Perez. Secca però la risposta negativa da parte dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio colpo a centrocampo | I dettagli