Moses: difficile che il calciatore venga riscattato

Inter, il calciatore nigeriano Victor Moses probabilmente non verrà riscattato dalla squadra nerazzurra. In compenso sia Danilo D’Ambrosio che Antonio Candreva, sarebbero pronti a rinnovare i loro contratti di un altro anno

INTER MOSES-D’AMBROSIO-CANDREVA AGGIORNAMENTO/ Dopo l’acquisto di Achraf Hakimi le possibilità che Victor Moses possa essere riscattato dall’Inter sono diminuite. Secondo il quotidiano Tuttosport, la società nerazzurra a fine stagione non dovrebbe riscattare il giocatore. La buona prova contro il Brescia pare che per il momento non sia stata sufficiente. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Per un calciatore che probabilmente non resterà a Milano, ce ne sono due che invece saranno confermati anche nella prossima stagione. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, sia Danilo D’Ambrosio, che Antonio Candreva, sarebbero pronti ad allungare un altro anno il loro contratto con la squadra nerazzurra.