Marotta: “Nessuna trattativa per Emerson. Ecco cosa consiglio a Lautaro”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Beppe Marotta prima della sfida contro il Bologna di Mihajlovic

Beppe Marotta ha parlato a ‘Dazn’ prima di Inter-Bologna rispondendo sul calciomercato, da Emerson Palmieri a Lautaro Martinez: “Dopo Hakimi arriverà l’ex Roma a sinistra? Comprendo certe domande, ma non c’è nessun contatto e non abbiamo iniziato alcuna trattativa – le parole dell’Ad nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Lautaro? Al di là della data di scadenza (7 luglio, ndr) della clausola, credo che la considerazione più esplicita e chiara è che l’Inter non vuole cedere i suoi migliori giocatori. Ad oggi lui non ha manifestato la voglia di andare via, poi penso che restando qui può migliorare le sue performance in ottica pure della sua carriera futura. L’Inter è una società importante, restare qui deve essere motivo di grande orgoglio”.

