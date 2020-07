Inter, ‘mazzata’ per Conte | Salta almeno tre partite

Le ultime news Inter si concentrano sull’infortunio di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha già saltato la sfida col Bologna di Mihajlovic

Beppe Marotta ha ‘invitato’ la squadra a riscattare già giovedì sera, in casa del Verona, la brutta sconfitta contro il Bologna: “Rimane la grande amarezza e delusione di non aver ottenuto i tre punti, alla luce poi della partita giocata e degli episodi come il rigore del possibile due a zero. Dopo, nello spogliatoio, ci siamo dilungati con Conte per fare una disanima del momento e per esprimere il nostro disappunto per una vittoria che era alla nostra portata. Il mister ha iniziato a pensare alla sfida col Verona, è molto arrabbiato ma deve esserlo. La sua critica serve anche a capire il personaggio e l’uomo, vuole ottenere molto di più da se stesso e dalla squadra. Giovedì sera dovremo dimostrare di aver fatto tesoro di quanto accaduto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arrivano conferme | Tentativo per Kessie

Inter, tegola Barella: out altre tre partite

Per la gara contro gli scaligeri di Juric, Conte ritrova Skriniar – che ha scontato i tre turni di squalifica – ma perde per lo stesso motivo D’Ambrosio e Bastoni. L’emergenza è anche a centrocampo: Vecino non è ancora al top, idem Brozovic e mancherà di nuovo Barella. La mezz’ala sardà, out già col Bologna, è alle prese con “una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra”. Purtroppo per Conte, e per l’Inter, l’ex Cagliari salterà anche le partite contro Torino e Spal. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore interista spera di riaverlo a disposizione per la sfida con la Roma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, rivoluzione Conte | Nel mirino anche i big

Calciomercato Inter, ‘formula’ Emerson Palmieri: le ultime di InterLive