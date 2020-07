Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia di Verona-Inter, match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A

“Resta l’amarezza per la sconfitta col Bologna, ma ora tutta la concentrazione deve andare alla gara col Verona“. Così Antonio Conte a ‘InterTv’ alla vigilia della sfida in trasferta con gli scaligeri valevole per la 31esima giornata di Serie A. Per i nerazzurri saranno ancora tante le assenze, tra squalifiche e infortuni: “Con impegni così ravvicinati e con queste temperature, è inevitabile che qualcosa si perda dal punto di vista degli infortuni. La difficoltà di tutti sta proprio nel fare turnover, io comunque ho completa fiducia di tutta la rosa – ha sottolineato il tecnico – Domani giocheremo contro una delle rivelazioni del campionato, con un allenatore bravo come Juric e tanti ragazzi interessanti. Dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo, sotto tutti i punti di vista”.

Verona-Inter, Conte: “Ok i numeri, ma se non arrivano i risultati…”

Fin qui l’Inter è andata benissimo in trasferta, ben 32 i punti conquistati. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri: “Cerchiamo di giocare allo stesso modo sia in casa che fuori – ha spiegato Conte – da parte nostra c’è sempre voglia di fare una grande partita, di proporre gioco ed essere propositivi”. Dalla ripartenza l’Inter è la squadra che ha giocato più palloni nell’area avversaria: “Questo dimostra che abbiamo disputato buone partite, ma se poi non arrivano i risultati hai fatto poco…“.

