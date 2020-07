Altro derby Inter-Juventus: nuova sfida per Bellerin

Altro derby Inter-Juventus: nuova sfida per Bellerin

Altro derby di mercato tra Inter e Juventus in vista della sessione estiva. Come riportano i media britannici, le due società si tanno contendendo Hector Bellerin dell’Arsenal. Nonostante l’acquisizione del cartellino di Hakimi, l’Inter resta vigile sulla situazione dell’esterno spagnolo in forza ai ‘Gunners’, valutato circa 40 milioni di euro per il suo cartellino. Su di lui c’è il pressing anche del Siviglia.

