Marotta: “Tante aspettative su Eriksen”. Poi ‘tuona’: “Sono fake news”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le parole dell’Ad nerazzurro Marotta prima del fischio d’inizio della gara col Verona

Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Verona-Inter. “Quanto rimpianti ci sono in ottica Scudetto? Tanti, però adesso bisogna mettere tutto da parte e fare una prova di grande orgoglio per ottenere il massimo risultato”. Sulle esclusioni di Eriksen e Lautaro Martinez: “Il turnover è fisiologico alla luce di tutti questi impegni ravvicinati, poi con cinque sostituzioni tutti avranno la possibilità di dire la loro a partita in corso”. Ora che è scaduta la clausola c’è più serenità: “Ne abbiamo parlato fin troppo…”.

L’Ad nerazzurro ha poi risposto su Eriksen, deludente nelle ultime uscite e finora mai stato il giocatore che tutti abbiamo ammirato: “Quando si arriva dall’estero ci sono sempre delle difficoltà, le aspettative erano e sono molte. C’è bisogno del tempo. Se il suo arrivo ha creato un problema tattico a Conte? Non credo, la squadra ha sempre fornito buone prestazioni. L’aver cambiato modulo è, nel calcio moderno, una delle prerogative degli allenatori”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Addio e ritorno alla Juventus, sono fake news. Vogliamo prendere dei campioni”

Oggi sono tornate a circolare voci su un possibile addio di Marotta, addirittura su un suo ritorno alla Juventus: “Sono fake news, sto bene e sono legato all’Inter che ha degli obiettivi importanti – le parole di Marotta – Ci vuole pazienza, questa è la cosa che manca più di tutte. Stiamo crescendo di mese in mese, al di là di quelle che sono le statistiche e le classifiche, oggi la società ha bisogno di stabilità e continuità”.

Parentesi finale sul calciomercato, per la precisione su Kumbulla tra i protagonisti di stasera e da tempo obiettivo dei nerazzurri: “Attenzionato da tanti club, è un peccato che abbia scelto di non giocare per l’Italia. Fa parte di quei giovani estremamente interessanti che il calcio italiano riesce ancora ad annoverare. Sull’arrivo di un top all’Inter? Non è facile, ma il nostro obiettivo è certamente quello di trovare dei campioni da affiancare a calciatori giovani di prospettiva”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

