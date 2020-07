Da Lukaku a Di Carmine, ecco le probabili formazioni del match Verona-Inter in programma stasera al Bentegodi e valevole per la 31esima giornata di Serie A

Nonostante squalifiche e infortuni limitino le scelte, Antonio Conte proverà comunque a fare un mini turnover stasera contro il Verona nella gara valevole per la 31esima giornata di Serie A. Il tecnico dell’Inter, chiamata a riscattare il ko casalingo col Bologna, sembra orientato a escludere dall’undici titolare sia Eriksen, tornando al 3-5-2, che Lautaro Martinez: il danese verrebbe rimpiazzato da Borja Valero, l’argentino da Alexis Sanchez, nel caso di nuovo in coppia con l’intoccabile Lukaku. In difesa schieramento obbligato: si rivedranno Godin e Skriniar, quest’ultimo al rientro dopo i tre turni di squalifica, ai lati di de Vrij. Sugli esterni Candreva e probabilmente Biraghi; a centrocampo Brozovic e uno tra Gagliardini e Vecino. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Cambierà qualcosa anche Juric rispetto all’ultima uscita: vista l’indisponibilità di Borini, l’allenatore degli scaligeri dovrebbe giocare col solo Di Carmine davanti, con Zaccagni e Pessina a supporto. In difesa Gunter in vantaggio su Empereur. L’arbitro della sfida sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

LEGGI ANCHE >>> Verona-Inter, Conte: “Resta l’amarezza. Ecco cosa serve”

Probabili formazioni Inter-Verona

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All.Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Sanchez, Lukaku. All.Conte

ARBITRO: Irrati di Pistoia

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Arrivano conferme: Mandzukic come vice-Lukaku

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri molto vicino | Le cifre