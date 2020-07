Verona-Inter: i bookmaker danno per probabili le sostituzioni di Eriksen e Lukaku

Verona-Inter, i bookmakers stilano le quote sulla formazione titolare nerazzurra e sulle possibili sostituzioni durante l’incontro. Il calciatore danese Christian Eriksen e l’attaccante Romelu Lukaku sono i più probabili

VERONA-INTER BOOKMAKERS E SOSTITUZIONI/ Questa sera alle 21.45 allo stadio Bentegodi, si sfideranno Hellas Verona e Inter per concludere la 31esima giornata del campionato di serie A. La formazione nerazzurra non è stata ancora ufficializzata e, sono tante le opzioni sulla squadra che verrà messa in campo dal tecnico Antonio Conte. I bookmaker, stanno dando le quote sui singoli giocatori e sulle loro possibilità di scendere in campo dal primo minuto. Il primo calciatore ad essere preso in esame è Christian Eriksen: le probabilità che possa essere nell’11 titolare sono alte, ma lo sono altrettante quelle che possa essere sostituito durante la partita. I candidati a subentrare al calciatore danese sono: Borja Valero dato a 2,5, Alexis Sanchez a 2,75 e Matias Vecino a 3. L’altro giocatore che, secondo i siti di scommesse, è il favorito ad essere avvicendato durante il match è Romelu Lukaku e in questo caso che il suo sostituto sia Alexis Sanchez scendono a 1,75, mentre Sebastiano Esposito è dato a 2,5. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

Naturalmente dando per scontata la presenza della Lu-La dal primo minuto, ma lo sapremo solo a pochi minuto dal fischio d’inizio.