Calciomercato Inter, Conte dice addio | “Zhang ha deciso per l’esonero”

Conte-Inter, è finita. Il giornalista di ‘Top Calcio24’ Luca Momblano ha ‘sganciato’ una vera e propria bomba di calciomercato: a fine stagione il tecnico dirà addio ai nerazzurri. La decisione, a quanto pare, è stata presa in prima persona dal presidente Steven Zhang.

Ribadisco: la decisione sarebbe già stata presa dalla proprietà. E nessuno è in difesa di #Conte – a nessun livello – all’interno del club nerazzurro. Seguiranno eventuali dettagli. @QSVS_Official https://t.co/Cmefadf2Zl — Momblano Official (@MomblanOfficial) July 9, 2020

Calciomercato Inter, addio Conte: “Suning non accetta di essere messa in discussione”. Conferme su Allegri

A ‘Radio Radio’ il direttore di ‘Telelombardia’ ha spiegato anche i motivi di questa scelta clamorosa: “Ci sarebbe stato un irrigidimento della proprietà cinese, che magari segue regole comportamentali più rigide, a seguito delle dichiarazioni di Conte negli ultimi mesi. Col Chelsea è finita male anche per motivi simili. Ripeto, c’è stato un irrigidimento violentissimo della proprietà che non accetta di essere messa in discussione, una cosa determinante nella chiusura del rapporto. Il contratto? Conoscendo la potenza economica di Suning non sarebbe l’ingaggio l’ostacolo alla fine del rapporto. Sul mercato sono state seguite le indicazioni del tecnico, non è stata una squadra che Conte si è ritrovato”.

Il possibile sostituto di Conte potrebbe essere “Allegri”, dice in chiusura Ravezzani e come già anticipato da Interlive.it lo scorso 20 giugno. A patto che Marotta resti…

