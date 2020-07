Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Svolta e nuovo attaccante

Una grossa fetta del mercato dell’Inter dipende dal futuro di Lautaro Martinez. Nonostante la scadenza della clausola l’argentino potrebbe ancora partire

Momentaccio per Lautaro Martinez che ha segnato un solo gol dalla ripresa della Serie A, mettendo in scena troppo spesso prestazioni come quella contro il Bologna, nella quale ha anche sbagliato un calcio di rigore. L’attaccante argentino potrebbe anche essere distratto dalle solite voci di mercato sul suo conto che lo vorrebbero sempre nel mirino del Barcellona a prescindere dalla data di scadenza della famigerata clausola rescissoria da 111 milioni di euro ora non più esercitabile. Ciononostante la società catalana mantiene sempre gli occhi ben puntati su Lautaro che potrebbe anche lasciare Milano con una proposta differente, anche per soddisfare alcune esigenze di Conte. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dal sostituto al nuovo centrocampista: le conseguenze dell’affare Lautaro

A conti fatti l’Inter potrebbe anche rivedere leggermente la propria posizione su Lautaro Martinez, acconsentendo magari ad una proposta dei catalani da 85 milioni di euro, compreso qualche bonus e con pagamento in due tranches, il tutto corredato dal cartellino di Arturo Vidal.

Conte, il cui futuro è diventato molto incerto (anzi c’è è certo circa il suo esonero a gine stagione), spinge infatti ancora per avere il suo pupillo cileno in vista della prossima stagione e potrebbe essere così accontentato. Qualora Lautaro dovesse davvero salutare il prescelto per raccogliere la sua eredità sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. L’alternativa suggestiva sarebbe invece Sergio Aguero qualora il Manchester City dovesse decidere di liberarlo.

