Europa League: queste le novità del regolamento

Inter, ecco le nuove regole dell’Uefa per la fase finale dell’Europa League. Confermati i 5 cambi più uno nei supplementari e si potranno aggiungere tre nuovi giocatori nella lista A

INTER EUROPA LEAGUE AGGIORNAMENTO/ Dopo aver effettuato il sorteggio a Nyon del tabellone finale di Europa League, è il momento anche di spiegare le nuove regole che sono state inserite per questa particolare ed eccezionale fase finale. Innanzitutto ogni squadra potrà inserire altri tre nuovi calciatori nella lista A, tenendo sempre presente che il limite deve essere di 25, eventualmente se ne può sostituire qualcuno. La cosa importante è che siano stati inseriti nella rosa, dal 3 febbraio 2020. La regola dei cinque cambi rimane invariata, ma al massimo in tre momenti diversi della partita. Tra questi non sono inseriti i cambi durante l’intervallo, tra la fine dei tempi regolamentari e supplementari e nell’intervallo dei supplementari. Durante i tempi supplementari, è concessa un’altra sostituzione. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Inoltre si potranno portare in panchina ben 23 giocatori anziché 18, come accadeva invece solo ed esclusivamente per la finale. Da segnalare che si sta provando a convincere la Uefa, a confermare i 5 cambi anche nella prossima stagione sia europea, che nei diversi campionati.