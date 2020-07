Serie A | Designato l’arbitro di Inter-Torino.

Inter-Torino, per la sfida del Meazza è stato designato l’arbitro Davide Massa. L’unico precedente di questa stagione è di poche settimane fa: il 3-3 con il Sassuolo. In totale è la 18esima volta che il direttore di gara incontra i nerazzurri

INTER-TORINO DESIGNATO MASSA/ Per la sfida dello stadio Giuseope Meazza di Milano di domani sera alle ore 21.45 tra Inter e Torino e valida per la 32esima giornata del campionato di serie A, è stato designato l’arbitro Davide Massa di Imperia. Per la giacchetta nera, sarà la 18esima volta che incontrerà la formazione nerazzurra e addirittura la 24esima con i granata. Per quanto riguarda le statistiche, la squadra meneghina nei 17 incontri con il direttore di gara vanta 10 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, da notare che l’arbitro è alla seconda designazione quest’anno con la squadra di Conte e il precedente è di poche settimane fa: Inter-Sassuolo 3-3. Per quanto riguarda i granata i precedenti parlano di 9 vittorie 6 pareggi e 7 sconfitte.

Passiamo ora ai suoi assistenti che saranno Di Iorio e Bottegoni, mentre il quarto uomo sarà MInelli. Alla sala Var ci saranno invece Nasca e Alassio. Attenzione sempre al pericolo ammonizioni per la formazione milanese, visto che sono cinque i diffidati: De Vrij, Gagliardini, Godín, Valero e Vecino.